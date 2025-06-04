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Трамп та Путін обговорили атаки сил ЗСУ на російську авіацію, а також інші бойові дії

Трамп та Путін обговорили атаки сил ЗСУ на російську авіацію, а також інші бойові дії

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з президентом рф володимиром путіним. Про це він написав на своїй платформі Truth Social, повідомляє BBC.

Як зазначив Трамп, розмова тривала близько 75 хвилин. У ході обговорення сторони торкнулися теми атаки українських сил на російську авіацію, а також інших бойових дій, які відбуваються з обох сторін.

Це була хороша розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру. Президент путін сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми, — каже Трамп.

Крім того, під час розмови лідери США та рф обговорили Іран й так звану ядерну угоду, яку Трамп запропонував Тегерану.

Я заявив президенту путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і я вважаю, що в цьому питанні ми дійшли згоди. Президент путін припустив, що візьме участь в обговореннях з Іраном і, можливо, зможе бути корисним для швидкого завершення цих переговорів, — додав американський президент.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дональд ТрампВолодимир Путінвійна рф проти України
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