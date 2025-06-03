Лунін вирішив залишитися у мадридському FC Real

Голкіпер збірної України Андрій Лунін повідомив мадридський "Реал", що має намір залишитися на Сантьяго Бернабеу на наступний сезон-2025/26. Про це пише видання The Athletic.

Лунін, будучи дублером бельгійця Тібо Куртуа, минулого літа розглядав варіант із трансфером до іншого клубу. Пропозиції, що надійшли, не задовольнили ні вершкових, ні самого голкіпера.

У вересні минулого року українець продовжив контракт із королівським клубом до літа 2030 року.

За даними джерел видання, Андрій Лунін повідомив керівництву клубу, що волів би залишитися у "Реалі" на сезон-2025/26.

ЗМІ часто сватали українця у різні клуби, зокрема у турецький "Галатасарай", а також в англійську "Астон Віллу".

ForUa.com нагадує, у травні 2025 року "Реал" залишив Карло Анчелотті, а на посаду тренера призначили іспанського фахівця Хабі Алонсо. Його угода розрахована до кінця червня 2028 року.