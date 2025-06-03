﻿
Спорт

Лунін вирішив залишитися у мадридському FC Real

Лунін вирішив залишитися у мадридському FC Real

Голкіпер збірної України Андрій Лунін повідомив мадридський "Реал", що має намір залишитися на Сантьяго Бернабеу на наступний сезон-2025/26. Про це пише видання The Athletic.

Лунін, будучи дублером бельгійця Тібо Куртуа, минулого літа розглядав варіант із трансфером до іншого клубу. Пропозиції, що надійшли, не задовольнили ні вершкових, ні самого голкіпера.

У вересні минулого року українець продовжив контракт із королівським клубом до літа 2030 року.

За даними джерел видання, Андрій Лунін повідомив керівництву клубу, що волів би залишитися у "Реалі" на сезон-2025/26.

ЗМІ часто сватали українця у різні клуби, зокрема у турецький "Галатасарай", а також в англійську "Астон Віллу".

ForUa.com нагадує, у травні 2025 року "Реал" залишив Карло Анчелотті, а на посаду тренера призначили іспанського фахівця Хабі Алонсо. Його угода розрахована до кінця червня 2028 року.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболНовини спорту
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Донька Бреда Пітта відмовилась не тільки від батька, але й від його прізвища
Культура 03.06.2025 15:51:17
Донька Бреда Пітта відмовилась не тільки від батька, але й від його прізвища
Читати
Що Україна везе до Вашингтона: деталі візиту Єрмака та Свириденко
Полiтика 03.06.2025 15:30:32
Що Україна везе до Вашингтона: деталі візиту Єрмака та Свириденко
Читати
Нові правила для водіїв: безстрокові права стануть недійсними
Суспiльство 03.06.2025 15:12:46
Нові правила для водіїв: безстрокові права стануть недійсними
Читати

Популярнi статтi