Зеленський привітав польського президента, який Галичину називав Малопольщею

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький підтримав прагнення українського лідера Володимира Зеленського продовжувати співпрацю, підкресливши, що саме Варшава була «найрішучішим прихильником» України в боротьбі проти російської агресії.

Про це він написав у відповідь на привітання Зеленського з перемогою на виборах.

Навроцький запевнив, що з нетерпінням чекає на продовження партнерства обох країн, заснованого на «взаємній повазі та розумінні».

«Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й розв'язання назрілих історичних питань. Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми, і я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом», — написав він.

Навроцький висувався як незалежний кандидат, але здобув підтримку партії «Право і справедливість», з якої походить попередній президент Анджей Дуда.

Навроцький за освітою історик, очолює польський Інститут національної пам'яті. На цій посаді він запам’ятався знесенням радянських пам’ятників у Польщі та глибоким дослідженням теми Волинської трагедії, що згодом вилилося в частину його передвиборчої програми.

Зокрема, територію Східної Галичини, яка перебуває у складі України, він називав Малопольщею. Також Навроцький часто нагадував про Волинську трагедію, заявляючи, що Україні немає місця ані в НАТО, ані в ЄС, доки вона «не відповість за злочини на Волині».

Попри це, Навроцький запевнив, що продовжить підтримку України, якщо переможе на виборах, однак наголосив, що Польща представлятиме свої інтереси, а польська політика «ґрунтується на принципі взаємності».