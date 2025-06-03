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Полiтика

Зеленський привітав польського президента, який Галичину називав Малопольщею

Зеленський привітав польського президента, який Галичину називав Малопольщею

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький підтримав прагнення українського лідера Володимира Зеленського продовжувати співпрацю, підкресливши, що саме Варшава була «найрішучішим прихильником» України в боротьбі проти російської агресії. 

Про це він написав у відповідь на привітання Зеленського з перемогою на виборах. 

Навроцький запевнив, що з нетерпінням чекає на продовження партнерства обох країн, заснованого на «взаємній повазі та розумінні». 

«Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й розв'язання назрілих історичних питань. Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми, і я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом», — написав він.

Навроцький висувався як незалежний кандидат, але здобув підтримку партії «Право і справедливість», з якої походить попередній президент Анджей Дуда.

Навроцький за освітою історик, очолює польський Інститут національної пам'яті. На цій посаді він запам’ятався знесенням радянських пам’ятників у Польщі та глибоким дослідженням теми Волинської трагедії, що згодом вилилося в частину його передвиборчої програми.

Зокрема, територію Східної Галичини, яка перебуває у складі України, він називав Малопольщею. Також Навроцький часто нагадував про Волинську трагедію, заявляючи, що Україні немає місця ані в НАТО, ані в ЄС, доки вона «не відповість за злочини на Волині».

Попри це, Навроцький запевнив, що продовжить підтримку України, якщо переможе на виборах, однак наголосив, що Польща представлятиме свої інтереси, а польська політика «ґрунтується на принципі взаємності».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Кароль Навроцький
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