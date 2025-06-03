Кривавий удар по Сумах: троє загиблих, десятки постраждалих

Російські війська завдали удару по місту Суми, що призвело до значних жертв та руйнувань. За повідомленням Сумської обласної військової адміністрації (ОВА), внаслідок атаки постраждало близько 20 осіб.

Голова ОВА Олег Григоров повідомив про загибель двох людей, висловивши співчуття їхнім близьким. Серед поранених є 17-річна дитина, а також люди у важкому стані.

За попередніми даними, близько 9 ранку по обласному центру було здійснено п'ять влучань з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) дальньої дії. Внаслідок обстрілу пошкоджено медичний заклад, автомобілі та житлові будинки.

Станом на 11:00 ранку кількість загиблих зросла до трьох. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що в одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття, спричинивши загоряння автомобіля, яке було оперативно ліквідовано. В іншому мікрорайоні пошкоджено багатоквартирний будинок (без значних руйнувань та пожежі), три приватні будинки, складську будівлю, гараж, чотири автомобілі та одну з будівель лікарні. Триває обстеження територій. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл, назвавши його звірячим ударом по цивільних об'єктах. Він повідомив про трьох загиблих та багатьох поранених, висловивши співчуття родинам загиблих. Президент наголосив на необхідності посилення тиску світової спільноти на Росію та збільшення підтримки України.

Також стало відомо про один нерозірваний снаряд РСЗВ, який пробив стіну квартири на дев'ятому поверсі, що, за словами Зеленського, свідчить про справжні наміри Росії.

Раніше повідомлялося про обстріл центру Сум, внаслідок якого загинула одна людина і було багато поранених, а також згоріли два автомобілі. Тип зброї, використаної під час атаки, наразі встановлюється.