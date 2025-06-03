Донька Бреда Пітта відмовилась не тільки від батька, але й від його прізвища

Свою гіпотезу щодо того, чому діти Пітта та Джолі так не люблять свого батька, рідного чи прийомного, ми висунемо пізніше, а поки - факти.

Як повідомляє Люкс ФМ Шайло, донька Пітта та Джолі (зазначимо, що в її обличчі можна знайти риси обох батьків), не тільки відмовилась від власного прізвища, але й під час танцювального виступу на заході, присвяченому новій колекції Isabel Marant у Лос-Анджелесі, дебютувала під новим псевдонімом – "Ші".

Раніше інша донька Пітта і Джолі Вів’єн також вказала себе лише як "Джолі" в Playbill мюзиклу The Outsiders, де працювала асистенткою продюсера. Шайло пішла ще далі, змінивши ще й ім'я.

Причину цього вона не повідомила, але тепер ми висловимо нашу гіпотезу щодо того, чому більшість детей Пітта не любить батька. Почнемо з того, що живут вони з матір'ю, яка настроює їх проти батька, з яким безперервно воює за гроші. Но справа ще й в тому, що зазвичай діти, коли вони виростають, копіють ті сімейні риси, які бачили в дитинстві.

А Анджеліна Джолі, нагадаємо, є донькою лауреата акторського "Оскара" Джона Войта, який пішов з сім'ї, коли їй було п'ять років. Отже мала Анджеліна, по суті, навіть не бачила нормального сімейного життя, а в підлітковому віці взгалі стала дівчиною-панком з великими проблемами, в тому числі нарокотичними та психічними (навіть планувала самогубство). Потім життя налагодилося, але батька вона ненавиділа (як мінімум - не любила) і навіть в віці 27 років, можна сказати, "викинула зі свого життя" - тобто скоротила своє ім'я Анджеліна Джолі Войт до Анджеліни Джолі.

Отже, діти Анджеліни, відмовляючись від прізвища Пітт, тілько повторюють мати. Чи повторять вони її на подальшому етапі, тобто коли Джолі все ж таки налагодила стосунки з батьком, покаже час.