NYT повідомляє про загрозу потужного удару РФ у відповідь на операцію на аеродромах

Американські джерела видання The New York Times (NYT) попереджають про високу ймовірність значного удару з боку Росії по території України у відповідь на нещодавню операцію на російських аеродромах, про це йдеться у статті.

За інформацією NYT, посилаючись на неназваних американських чиновників, Москва розглядає різні сценарії ескалації. Серед найбільш вірогідних дій російської сторони називаються:

Відновлення масованих атак безпілотників на цивільну інфраструктуру та міста України. Це може призвести до нових руйнувань житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури.

Це може призвести до нових руйнувань житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури. Нанесення ударів по енергетичній системі України. Повторні атаки на енергомережу можуть спричинити масштабні відключення електроенергії по всій країні, що матиме серйозні наслідки для цивільного населення та економіки.

Повторні атаки на енергомережу можуть спричинити масштабні відключення електроенергії по всій країні, що матиме серйозні наслідки для цивільного населення та економіки. Запуск нових хвиль балістичних ракет середньої дальності. Використання цього типу озброєння становить значну загрозу для великих міст та стратегічних об'єктів на значній відстані від лінії фронту.

Американські джерела NYT наголошують, що російське керівництво розглядає операцію на аеродромах як серйозний виклик і може вдатися до рішучих заходів для демонстрації сили та стримування подальших дій.

Українські військові та розвідувальні служби наразі не коментували цю інформацію офіційно. Проте, на тлі попереджень від західних партнерів, існує підвищена ймовірність посилення російських атак найближчим часом.

Жителям України слід зберігати пильність, слідкувати за офіційними повідомленнями влади та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.