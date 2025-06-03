Фруктова криза: ціни злетять на третину

Через весняні заморозки та посуху в Україні серйозно постраждали врожаї кісточкових фруктів. За даними Всеукраїнської аграрної ради, у деяких господарствах втрати абрикосів і персиків сягнули 100%.

"Найбільше постраждали персики та абрикоси, по вишні й черешні — втрати від 30 до 50%", — повідомив заступник голови ВАР Денис Марчук. Частково пошкоджено і врожаї груш та яблук.

Це неминуче вплине на ціни: за прогнозами, фрукти можуть подорожчати щонайменше на 30% у порівнянні з минулим роком.

Сподіватися на імпорт – марно: заморозки вдарили також по садівництву в більшості країн Східної Європи, тож очікувати на масове завезення фруктів в Україну не варто.