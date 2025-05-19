Заморозки «вбили» українські сади: що буде з цінами на фрукти

Цього літа українців можуть чекати серйозні проблеми з наявністю та цінами на сезонні фрукти. Через сильні квітневі заморозки суттєво постраждали врожаї кісточкових культур — особливо абрикосів, персиків, черешень і вишень. В окремих регіонах урожай цих плодів скоротиться на понад 50–60%.

Про це в коментарі ЗМІ розповів директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, найбільше постраждали абрикоси й персики, які дуже чутливі до весняного похолодання. Найгірша ситуація — у Черкаській області, де кілька хвиль заморозків майже повністю знищили майбутній урожай ще на стадії цвітіння.

"У травні вже було тепло, але в квітні фіксувалися морози на ґрунті. І саме тоді найбільше постраждали кісточкові. Черкащина постраждала найбільше, хоча в Київській області ситуація була більш стабільною", — зазначив Пендзин.

Оскільки внутрішній урожай не зможе повністю забезпечити попит, Україна змушена буде компенсувати дефіцит імпортом. Це означає, що вартість фруктів напряму залежатиме від світових цін і валютного курсу.

Погодні ризики — не єдиний фактор. До зростання цін також можуть призвести:

- ускладнена логістика через війну,

- здорожчання пального,

- дефіцит добрив,

- загальне падіння обсягів вирощування фруктів.