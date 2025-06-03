Спецоперація Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина", яка призвела до знищення російських стратегічних бомбардувальників у глибокому тилу РФ, викликала збентеження та обурення серед близького оточення Путіна. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела в кремлівських колах.

За даними видання, атаки дронів по авіабазах, де розміщувалися стратегічні літаки Ту-160, Ту-95 і Ту-22М3, стали серйозним ударом по іміджу "непереможної" російської авіації. Ці літаки довгий час вважалися ключовими носіями ядерної зброї та менш уразливими в умовах війни.

"Операція не змінить стратегічних намірів Кремля, але стала неприємним шоком для генералітету та політичної верхівки РФ", — зазначає одне з джерел видання.

За попередніми оцінками: близько десяти літаків було знищено або виведено з ладу, серед них щонайменше сім Ту-95 і чотири Ту-22М3. Ці втрати хоч і не зупиняють можливість Росії здійснювати ракетні обстріли, проте створюють нову вразливість — навіть у глибокому тилу. Один із європейських дипломатів заявив, що удар підняв бойовий дух українців і показав здатність Києва діяти далеко за межами лінії фронту. "Це сигнал: стратегічна безпека Росії — ілюзія", — резюмують аналітики.

Українські високопосадовці неодноразово заявляли, що удари по військових об'єктах РФ — це легітимна частина самозахисту.