Суми під загрозою: окупанти готують артилерійський терор міста

Російські війська активно просуваються на півночі Сумської області й намагаються вийти на артилерійську відстань до обласного центру.

Противник активізував наступ одразу на трьох напрямках: на північ та північний схід від міста Суми. Мета — вийти до лінії Хотін – Храпівщина, що приблизно за 12–15 км від міста, звідки можливо вести удари зі ствольної артилерії, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Просування противника зафіксовано на північ від села Андріївка, на північний схід від Яблунівки, в районі населених пунктів Олексіївка, Кіндратівка, Новомихайлівка, які, за твердженням російських джерел, перебувають під тимчасовим контролем армії РФ.

Також зафіксовано бої вздовж ліній Костянтинівка – Кіндратівка та Володимирівка – Олексіївка, та активність російських десантних підрозділів на північному сході — біля Локні, Юнаківки, Миропілля.

На думку ISW, Кремль може намагатися реалізувати план зі створення «буферної зони» в прикордонних районах Сумської області, що вже активно просувається в російському інформаційному просторі.

Водночас аналітики переконані, що окупувати місто Суми найближчим часом Росія не зможе — із липня 2022 року армія РФ не захопила жодного великого міста з населенням понад 100 тисяч осіб.

Ситуація залишається напруженою. Росіяни продовжують посилювати угруповання на півночі, але повномасштабне вторгнення в Суми наразі малоймовірне.