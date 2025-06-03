Фронтова статистика: втрати територій України подвоїлись у травні

У травні 2025 року Росія окупувала 449 квадратних кілометрів української території. Це - найгірший показник із лютого та вдвічі перевищує умовну межу у 200 кв. км, після якої експерти фіксують загострення на фронті. Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState.

«95% усіх втрат територій припадає лише на п’ять ділянок фронту», — зазначають аналітики.

Найгарячіші напрямки:

Траса Покровськ – Костянтинівка: близько 200 кв. км — найбільший прорив російських військ у травні.

Сумщина: щонайменше 110 кв. км — результат нової наступальної операції РФ на півночі.

Район Багатиря та межа з Дніпропетровською областю: по 45–50 кв. км на кожній ділянці.

Лиманський напрямок: просування сповільнилось, однак зафіксовано захоплення 28 кв. км. Ситуація поблизу Карпівки почала погіршуватись наприкінці місяця.

Російські війська зосередили зусилля на півночі, сході та південному сході України. У центрі уваги залишаються логістичні артерії, прикордонні райони та ділянки зі складною обороною.