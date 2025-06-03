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Суспiльство

Погода 3 червня: спека з дощами та грозами

Погода 3 червня: спека з дощами та грозами

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, північних та більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині - значні дощі. На решті території - без опадів. Вітер - переважно південно-західний, 7-12 м/с, - повідомили синоптики.

Температура повітря +24-29°, на півдні та сході країни – до +32°, у західних областях +19-24°.

У Києві та області - мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози. Подекуди - град та шквали 15-20 м/с. Вітер - південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в Києві +26-28°; в області + 24-29°.

Теги:

погода 3 червня
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