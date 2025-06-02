Ліга чемпіонів: УЄФА змінить принцип визначення господарів матчів плейоф

УЄФА має намір змінити правила Ліги чемпіонів із наступного сезону, щоб надати перевагу домашніх матчів найкращим командам основного етапу турніру.

Як пише ESPN, рішення про це ухвалили після того, як Барселона та Арсенал, які на етапі ліги посіли друге та третє місця, грали на стадіях 1/4 та 1/2 фіналів перші матчі вдома.

У сезоні-2024/25 сталося оновлення та розширення турніру. На стадії основного етапу 36 команд грали по вісім матчів, а їхні результати формували загальну турнірну таблицю.

Найкращі вісім команд гарантовано виходили до 1/8 фіналу та грали матчі-відповіді вдома. А от з наступних раундів господарів визначав сліпий жереб, що нівелювало значення виступів на основному етапі.

Приміром, у півфіналі ПСЖ (15-те місце у таблиці) матч-відповідь проти Арсенала (3) грав вдома. Це ж стосується й другої пари півфіналістів, коли Барселона (2) грала на виїзді другий матч проти Інтера (4).

З наступного сезону порядок жеребкування визначатиметься за принципом того, яка команда посяде найвище місце. Тобто, команда, що фінішує вище у таблиці гратиме другий матч вдома.

За даними ESPN, цю зміну узгодив комітет УЄФА з клубних змагань на засіданні напередодні суботнього фіналу Ліги чемпіонів.

Зміни будуть внесені попри те, що регламент на 2025/26 роки вже опублікований. Але це станеться лише після рішення Виконавчого комітету УЄФА, який збиратиметься не пізніше за жеребкування етапу ліги наступного сезону (28 серпня).

Очікується, що зміни стосуватимуться також Ліги Європи та Ліги конференцій.

ForUa.com нагадує, французький "ПСЖ" вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА. У фіналі підопічні Луїса Енріке розгромили міланський "Інтер" з рахунком 5:0.