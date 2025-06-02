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Спорт

Мауріціо Саррі знову очолив Lazio

Мауріціо Саррі знову очолив Lazio

Римський футбольний клуб "Лаціо" оголосив про повернення Мауріціо Саррі на посаду головного тренера. Раніше він очолював команду з 2021 до 2024 року.

У березні 2024 року після чотирьох поразок поспіль італійський фахівець залишив клуб за власним бажанням. На момент його уходу команда посідала дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Раніше Мауріціо Саррі очолював італійські "Ювентус" та "Наполі", які під його керівництвом виграв чемпіонат Італії у сезоні-2019/20.

Також він керував англійським "Челсі", який здобув перемогу в Лізі Європи в сезоні-2018/19.

Раніше ЗМІ повідомляли, що правнук італійського диктатора Беніто Муссоліні - Романо Беніто Флоріано Муссоліні - підписав контракт із молодіжною командою римського футбольного клубу "Лаціо".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

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