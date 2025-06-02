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Спорт

Гол Ямаля у ворота Inter – найкращий гол ЛЧ-2024/25

Гол Ямаля у ворота Inter – найкращий гол ЛЧ-2024/25

УЄФА визначив найкращі десять голів Ліги чемпіонів сезону-2024/25, серед них взяття воріт Інтера у півфіналі Ламіном Ямалем визнано найкращим. Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій.

У поточному розіграші ЛЧ 17-річний вінгер блаугранас провів 13 матчів. Всього він відзначився у цьому сезоні у єврокубку п’ятьма голами і чотирма результативними передачами.

— Ламін Ямаль отримав приз за найкращий гол сезону завдяки своєму сенсаційному хитромудрому дриблінгу та завершальному удару під час епічної півфінальної нічиєї 3:3 між "Барселоною" та "Інтером" у першому матчі,зазначили в УЄФА.

Ямаль забив на 24-й хвилині першого матчу, коли Інтер вів у рахунку 2:0. У підсумку сама гра завершилася нічиєю 3:3.

10 найкращих голів Ліги чемпіонів сезону-2024/25

  1. Ламін Ямаль (Барселона 3:3 Інтер) – півфінал, перший матч;
  2. Лаутаро Мартінес (Баварія 1:2 Інтер) – чвертьфінал, перший матч;
  3. Деклан Райс (Арсенал 3:0 Реал) – чвертьфінал, перший матч;
  4. Кіліан Мбаппе (Реал 3:1 Манчестер Сіті) – матч-відповідь плейоф;
  5. Вінісіус (Реал 5:2 Боруссія Дортмунд) – 3-й тур;
  6. Маркус Тюрам (Барселона 3:3 Інтер) – півфінал, перший матч;
  7. Зено Дебаст (Спортінг 2:0 Лілль) – 1-й тур;
  8. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті 5:0 Спарта) – 3-й тур;
  9. Ламін Ямаль (Барселона 3:1 Бенфіка) – матч-відповідь 1/8 фіналу;
  10. Хуліан Альварес (Реал 2:1 Атлетіко) – 1/8 фіналу, перший матч.

ForUa.com нагадує, французький "ПСЖ" вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА. У фіналі підопічні Луїса Енріке розгромили міланський Інтер з рахунком 5:0.

 Автор: Сергій Ваха

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