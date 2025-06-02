Фронт під навалою: ворог вийшов на рекордну активність

Російські окупаційні війська значно посилили наступальну активність на фронті впродовж травня. За даними аналітичного проєкту DeepState, середньодобова кількість штурмових атак зросла майже на 19% у порівнянні з квітнем.

Для порівняння: у квітні в середньому відбувалось 154,8 атак на добу, а в травні їх кількість зросла в середньому до 183,6 атак на добу.

Найінтенсивніший день — 4 травня, коли російські війська здійснили 269 атак по всій лінії фронту. «Якщо у квітні ворог лише двічі проводив понад 190 атак за добу, то у травні таких днів було вже тринадцять», — зазначили аналітики DeepState.

Особливо високою інтенсивність атак була на початку місяця, коли Москва традиційно намагається демонструвати "успіхи" перед річницями чи внутрішніми політичними подіями.

Аналітики вважають, що зростання атак пов’язане з кількома факторами:

- Ротація і перегрупування військ після виснажливих зимових кампаній.

- Спроба прориву української оборони на окремих ділянках, зокрема на Донеччині, Харківщині та Запорізькому напрямку.

- Політичні дедлайни Кремля — традиційно в травні Москва намагається демонструвати активність перед датами на кшталт 9 травня.

Хоча кількість атак зросла, це не завжди означає успішне просування противника. Часто такі штурми є виснажливими лобовими атаками, спрямованими на «перемелювання» української оборони. Тактика РФ залишається незмінною: тиск кількістю, намагання знайти слабкі місця, застосування артилерії та живої сили з великими втратами.

Втім, таке зростання тиску створює серйозне навантаження на українську армію, особливо в умовах дефіциту боєприпасів, потреби у ротаціях та очікуванні поставок зброї від союзників.