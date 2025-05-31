Маск прийшов на пресконференцію до Овального кабінету без костюма й краватки і з синцем під оком

Американський мільярдер Ілон Маск 30 травня прийшов на пресконференцію в Овальному кабінеті з синцем під оком. Він пояснив, що його вдарив 5-річний син під час гри.

Про це пише Reuters.

Коли журналісти запитали Маска про його синець, він спершу пожартував, що «і близько не був біля Франції», натякаючи на нещодавній інцидент, коли дружина президента Франції Емманюеля Макрона нібито дала йому ляпаса.

Зрештою мільярдер пояснив, що отримав синець під час гри зі своїм 5-річним сином Іксом.

«Я сказав: „Давай, вдар мене в обличчя“. І він це зробив», — розповів Маск.

Тоді в розмову втрутився президент США Дональд Трамп: «Це Ікс зробив?.. Ікс міг це зробити. Якби ви знали Ікса».

За словами американського бізнесмена, він спершу майже нічого не відчув, але пізніше з’явився синець.

Зазначимо, що ця пресконференція була пов’язана з закінченням роботи Ілона Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE).

У вересні 2024 року тоді ще кандидат у президенти США Дональд Трамп пообіцяв у разі свого переобрання створити комісію з перевірки ефективності роботи уряду. Ілона Маска, який активно підтримував Трампа під час передвиборчої кампанії, обрали очолити її.

Так заснували DOGE — Департамент з питань ефективності уряду. Це не офіційний державний орган, а приватна ініціатива для консультування Білого дому щодо скорочення витрат і впровадження «підприємницького підходу до уряду».

Попри це, медіа писали, що Маск міг отримати власний офіс у комплексі Білого дому у Вашингтоні. А працівники DOGE намагалися отримати доступ до систем держскарбниці США та обмежили доступ держслужбовців до низки федеральних систем даних.

Сам Маск націлився на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), заявивши, що працює над його закриттям. Згодом USAID перейшло під контроль Державного департаменту США.