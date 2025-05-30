Епохальне рішення: Чемпіон світу завершує європейську кар'єру гучним трансфером

Світ футболу знову сколихнула новина про повернення легендарного аргентинського вінгера Анхеля Ді Марії до рідного клубу "Росаріо Сентраль". Після завершення сезону 2024/2025 37-річний чемпіон світу та колишня зірка мадридського "Реала" залишив португальську "Бенфіку" і приєднався до команди, де розпочинав свою блискучу кар'єру 20 років тому. Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

Анхель Ді Марія повернувся до "Росаріо Сентраль" на правах вільного агента. Деталі його контракту з клубом наразі не розголошуються.

Повернення Ді Марії стало можливим після завершення його успішного сезону в "Бенфіці", де він провів 40 матчів, відзначившись 15 голами та 10 асистами. Проте, вік футболіста дався взнаки, і він вирішив не продовжувати виступи на високому рівні в європейських чемпіонатах.

Анхель Ді Марія розпочав свій професійний шлях саме у "Росаріо Сентраль" у 2005 році. Вже через два роки його талант помітили в Європі, і він перейшов до "Бенфіки". За свою кар'єру аргентинець встиг пограти за такі гранди світового футболу, як "Реал Мадрид", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" та "Парі Сен-Жермен", здобувши безліч трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів у складі "Реала".

Ді Марія також є ключовим гравцем національної збірної Аргентини, за яку провів 145 матчів і забив 31 гол. Разом з "альбіселесте" він став чемпіоном світу у 2022 році та двічі вигравав Копа Америка – у 2021 та 2024 роках.

Повернення Анхеля Ді Марії до "Росаріо Сентраль" стало справжньою подією для вболівальників клубу та всього аргентинського футболу. Його досвід та майстерність, безсумнівно, стануть цінним надбанням для рідної команди.