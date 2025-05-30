Україну чекає найпекельніша фаза війни

Поки Захід та Україна говорять про можливість переговорів, Росія демонструє протилежні наміри. За інформацією The New York Times, Кремль не розглядає серйозних мирних ініціатив щонайменше до осені. Поточна тактика — затягування дипломатичного процесу, аби виграти час для інтенсивного наступу на фронті протягом літа.

У травні 2025 року російські війська значно наростили темпи наступальних дій. За оцінками західних аналітиків, росіяни просуваються в середньому на 14 квадратних кілометрів щодня — це удвічі більше, ніж у квітні. Основні зусилля зосереджені на сході та північному сході України, де війська РФ намагаються прорвати українську оборону малими групами з підтримкою артилерії та дронів.

Підвищення темпів наступу свідчить про перехід Росії до активної фази війни, мета якої — досягти максимальних територіальних результатів до настання осінніх погодних умов, які традиційно ускладнюють ведення бойових дій.

За даними видання, під час неофіційних переговорів у Стамбулі російська сторона висувала ультимативні вимоги, зокрема — щодо контролю ще над двома українськими областями. Це вказує на те, що Кремль не готовий до припинення бойових дій без значних політичних або територіальних вигод.

Джерела видання зазначають, що Росія використовує мирні ініціативи як інструмент тиску, поєднуючи дипломатичні маневри з військовим наступом. Така стратегія дає змогу водночас тримати Україну та Захід у напрузі й покращувати свої позиції на фронті.

Експерти вказують, що в Росії є обмежене "вікно можливостей" — до 3–4 місяців, перш ніж осінні дощі та зниження температури зроблять наступальні операції набагато складнішими. Крім того, тривале виснаження ресурсів — зокрема техніки, дронів, артилерії та живої сили — теж може обмежити здатність РФ вести бойові дії на високій інтенсивності.

Саме тому, за оцінкою NYT, Кремль може повернутися до серйозних переговорів ближче до осені, коли буде зрозуміло, чи вдалося досягти військових цілей. Якщо ні — Росія може погодитися на дипломатію, але лише з позиції сили.

Аналітики наголошують: результат літніх боїв матиме вирішальний вплив на переговорні позиції обох сторін восени. Якщо Україна втримає рубежі — дипломатичний тиск на Росію може посилитися. Якщо ж РФ отримає нові територіальні здобутки — Кремль спробує диктувати умови.