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Ситуація на Сумщині загострюється

Ситуація на Сумщині загострюється

 

Оперативна ситуація на прикордонних територіях Сумщини залишається складною, однак контролюється українськими Силами оборони.

Найбільш напружена обстановка — в районах Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагаючись прорватися через кордон, зайти в населені пункти та закріпитися. Вони використовують тактику швидких рейдів з мінімальним залученням техніки, орієнтованх на створення нестабільності вздовж лінії зіткнення.

Бої тривають. На окремих напрямках ЗСУ мають ініціативу, на інших — противник проявляє підвищену активність.

Повідомляється, що до Юнаківки росіяни вже наблизився впритул. Якщо ворог захопить цей населений пункт, то зможе спокійно обстрілювати Суми FPV-дронами.

Водночас триває евакуація мирного населення з найбільш небезпечних прикордонних населених пунктів. За останню добу вивезено понад 50 осіб.

Теги:

війна в Україніситуація на Сумщині
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