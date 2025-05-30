Ситуація на Сумщині загострюється

Оперативна ситуація на прикордонних територіях Сумщини залишається складною, однак контролюється українськими Силами оборони.

Найбільш напружена обстановка — в районах Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагаючись прорватися через кордон, зайти в населені пункти та закріпитися. Вони використовують тактику швидких рейдів з мінімальним залученням техніки, орієнтованх на створення нестабільності вздовж лінії зіткнення.

Бої тривають. На окремих напрямках ЗСУ мають ініціативу, на інших — противник проявляє підвищену активність.

Повідомляється, що до Юнаківки росіяни вже наблизився впритул. Якщо ворог захопить цей населений пункт, то зможе спокійно обстрілювати Суми FPV-дронами.

Водночас триває евакуація мирного населення з найбільш небезпечних прикордонних населених пунктів. За останню добу вивезено понад 50 осіб.