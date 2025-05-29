Зірковий вінгер англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах сказав, коли планує завершити кар’єру. Про це він сказав у розмові з єгипетським телеканалом ON Sports.

32-річний Салах заявив, що може грати до 40 років, і не розриває контакти щодо можливого переходу у клуб в Саудівській Аравії у майбутньому.

— Я закінчу грати, коли у мене з’явиться таке відчуття. Якщо ви запитаєте мене про мою думку, я думаю, що можу грати до 39 або 40 років, але якби я відчув раніше, що хочу зупинитися, я б завершив. Я багато чого досягнув, – сказав єгиптянин.

Він додав, що якби йому не вдалося домовитися з Ліверпулем про новий контракт, то поїхав би грати у чемпіонат Саудівської Аравії.

За даними джерел BBC Sport, Салах міг заробити в Саудівській Аравії щонайменше 500 млн фунтів стерлінгів, але вирішив підписати новий контракт із червоними минулого місяця і залишитися на Енфілді.

32-річний форвард "Ліверпуля" провів хороший сезон, який для мерсисайдців закінчився чемпіонством в АПЛ. Салах забив 29 голів і віддав 18 результативних передач.