﻿
Спорт

Форвард "Ліверпуля" сказав, коли завершить кар’єру

Форвард "Ліверпуля" сказав, коли завершить кар’єру

Зірковий вінгер англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах сказав, коли планує завершити кар’єру. Про це він сказав у розмові з єгипетським телеканалом ON Sports.

32-річний Салах заявив, що може грати до 40 років, і не розриває контакти щодо можливого переходу у клуб в Саудівській Аравії у майбутньому.

— Я закінчу грати, коли у мене з’явиться таке відчуття. Якщо ви запитаєте мене про мою думку, я думаю, що можу грати до 39 або 40 років, але якби я відчув раніше, що хочу зупинитися, я б завершив. Я багато чого досягнув, – сказав єгиптянин.

Він додав, що якби йому не вдалося домовитися з Ліверпулем про новий контракт, то поїхав би грати у чемпіонат Саудівської Аравії.

За даними джерел BBC Sport, Салах міг заробити в Саудівській Аравії щонайменше 500 млн фунтів стерлінгів, але вирішив підписати новий контракт із червоними минулого місяця і залишитися на Енфілді.

32-річний форвард "Ліверпуля" провів хороший сезон, який для мерсисайдців закінчився чемпіонством в АПЛ. Салах забив 29 голів і віддав 18 результативних передач.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболНовини спорту
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

16-річний підліток забив на смерть 40-річного киянина
Столиця 29.05.2025 17:30:47
16-річний підліток забив на смерть 40-річного киянина
Читати
Політика Дональда Трампа кинула тінь на розумові здібності Беррона Трампа, Меланія сполохалася
Свiт 29.05.2025 17:09:26
Політика Дональда Трампа кинула тінь на розумові здібності Беррона Трампа, Меланія сполохалася
Читати
Скандал: одні учні львівської школи загинули, щоб інші танцювали в туалеті під пісні Моргенштерна
Суспiльство 29.05.2025 16:53:18
Скандал: одні учні львівської школи загинули, щоб інші танцювали в туалеті під пісні Моргенштерна
Читати

Популярнi статтi