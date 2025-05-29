Актуальні дані: Скільки українців виїхало за кордон з початку війни

У порівнянні з минулим роком, у 2025 році темпи виїзду українців за кордон через війну скоротилися, проте все одно спостерігаються.
Скільки українців перебувають за кордоном та у яких країнах, повідомляє Operational Data Portal.
З початку 2025 року до країн Європи виїхали понад 100 тис. українців, а загалом з початку війни — 6,9 млн людей, повідомляє Міністерство економіки.
За період з 2022 по 2024 рік, за даними Державної прикордонної служби України, близько 3 млн громадян виїхали й досі не повернулися.
За інформацією Агентства ООН у справах біженців, станом на 17 квітня 2025 року у світі налічується 6,918 мільйона громадян України зі статусом біженців. З цієї кількості 6,358 мільйона перебувають у європейських країнах, а ще 560 тисяч — за межами Європи.
Наразі триває незначний відтік людей з України у порівнянні з періодом 2024 року. За даними кількість українців за кордоном становить близько 0,3 млн осіб.
У межах дослідження, яке провело Агентство ООН у період з жовтня 2024 року по квітень 2025 року в кількох європейських державах, було опитано 6 471 громадян України (99% опитаних).
Результати показали такі тенденції серед українських мігрантів:
- 77% опитаних — жінки середнього віку, 44 роки;
- 36% опитаних — жінки віком 18–59 років, тоді як чоловіків цієї вікової категорії — 17%;
Перед війною 52% учасників опитування були працевлаштовані, а в країнах перебування роботу мали 42%.
До початку повномасштабного вторгнення безробітними були 5%, натомість після переїзду рівень безробіття серед опитаних зріс до 16%.
Найбільше українців наразі перебуває в таких країнах:
- Франція;
- Італія;
- Іспанія;
- Велика Британія;
- Чехія;
- Польща;
- Німеччина.
Найбільший виїзд із країни зафіксовано в першому та другому кварталах 2022 року (28% жінок і 14% чоловіків).Автор: Сергій Ваха