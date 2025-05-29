Непослідовні дії Трампа призводять лише до погіршення ситуації, - ЗМІ

Погрози президента США Дональда Трампа нічого не варті, якщо вони не призведуть до того, що Білий дім займе більш жорстку позицію у відносинах з Кремлем.

Про це пише The Telegraph.

"Однією з найгірших рис участі Трампа у вирішенні війни в Україні була його нездатність дотримуватися послідовної позиції щодо Владіміра Путіна. Однієї хвилини він вихваляє російського автократа як "розумного" хлопця, з яким можна вести бізнес. А потім лає Путіна за те, що він "абсолютно божевільний" і продовжує ракетні та безпілотні атаки на цивільні об'єкти в Україні", - вважає редактор з питань оборони та міжнародних відносин Кон Кофлін.

Він додає, що запевняння Трампа завершити війну протягом 24 годин після вступу на посаду, було відверто абсурдним. Проте офіційна позиція адміністрації Трампа залишається незмінною: вона прагне завершити війну - навіть якщо це вимагатиме від України низки неприємних територіальних поступок.

"Попри те, що раніше було сформульовано проєкт мирної угоди, яку широко засудили за заохочення російської агресії, схоже, Трамп і його провідна команда з національної безпеки нарешті усвідомили, що Путін насправді не має жодного щирого інтересу до мирного врегулювання конфлікту", - зазначає Кофлін.

Все вказує на те, що безрезультатна участь Путіна в мирних зусиллях Трампа є не більше ніж відвертою спробою затягнути час, щоб дати можливість його військам досягти відчутних успіхів на полі бою.

"Трамп був змушений визнати, що, попри спроби його адміністрації домовитися про припинення вогню, росіяни не виявили реального інтересу до укладення угоди. Попри публічні заяви Трампа про те, що його остання двогодинна телефонна розмова з Путіним пройшла "дуже добре" і що "був досягнутий певний прогрес" у припиненні бойових дій, інформація, яку американські чиновники надали своїм європейським колегам, свідчить про інше. Вони повідомили, що Путін не зацікавлений у припиненні війни, оскільки вважає, що він перемагає", - пише редактор.