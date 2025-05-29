Росія розтягує фронт, готуючись до масштабного наступу

Росія цього літа планує розпочати масштабний наступ на Донецьку область, повідомляє The Washington Post з посиланням на українських військових чиновників та західних аналітиків. Кремль прагне повністю захопити регіон, який залишається головною військовою ціллю з початку повномасштабного вторгнення.

Аналітики зазначають, що активні бойові дії вже набирають обертів і можуть вважатися початком літньої кампанії. На тлі провалених мирних ініціатив і дипломатичних зусиль США та ЄС, Росія відкидає будь-які заклики до припинення вогню.

За даними джерел, паралельно з наступом на Донеччині Москва планує вторгнення меншими силами з півночі, зокрема вздовж кордонів Сумської та Харківської областей. Це має на меті розтягнути українську оборону та створити додатковий тиск на фронті.

The Washington Post також наголошує: попри втрати і санкції, російський диктатор, ймовірно, все ще вірить у можливість перемоги військовим шляхом. Для Кремля це літо може стати останньою можливістю для вирішального прориву.