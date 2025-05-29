Дженніфер Лопес захейтили в мережі через палкі поцілунки з балетом

Попдіва Дженніфер Лопес стала головною зіркою церемонії American Music Awards 2025, яка відбулася 27 травня у Лас-Вегасі.

Проте замість овацій її виступ спричинив шквал критики – все через несподівані поцілунки зі своїми танцівниками просто в прямому ефірі, пише Daily Mail.

55-річна Лопес, яка у лютому офіційно розлучилася з Беном Аффлеком, на сцені готелю Fontainebleau відкрила шоу шестихвилинним міксом з 23 хітів номінантів: від Birds of a Feather Біллі Айліш до Texas Hold ‘Em Бейонсе.

Однак справжній вибух емоцій викликала сцена з палкими поцілунками: спочатку з танцівником-чоловіком, а потім і з жінкою. Гарячу сцену супроводжувала пісня Тедді Свімза Lose Control.

У соцмережах одразу спалахнула хвиля обговорень. Причому серед коментарів чимало було саме критичних та відверто ейджистських.

Відчайдушно намагається залишитися в центрі уваги.

Молодь не хоче цього бачити. Соромно.

Криза середнього віку. Видається, тепер вона цілуватиметься з усіма. Ніхто ж не хоче її більше заміж брати.

Мадонна вже це робила з Брітні й Крістіною.

Вау, з віком вона поступово опускається до рівня Мадонни.

Дженніфер, тобі справді варто замислитися. Усе це скидається на крик відчаю. Як для матері – це соромно. Вчися приймати вік із гідністю.

Одні вважають, що Лопес просто намагається нагадати про себе після розлучення з Беном Аффлеком. Інші ж бачать у цьому спробу додати епатажу шоу, яке цього року обійшлося без багатьох топзірок, зокрема й співачки Тейлор Свіфт.