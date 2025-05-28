Олександр Усик звернувся до підлітків через маніпуляції РФ

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик звернувся до підлітків та українців загалом у зв’язку із загрозою з боку російських спецслужб.

На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram боксер закликав не вестися на маніпуляції ворога та бути пильними.

Олександр зазначив, що вирішив записати звернення не як спортсмен, а як людина, яка знає, що справжня сила – це вміння залишатися вірним собі та своїй рідній землі, своїй родині.

— Сьогодні спецслужби РФ хочуть вашими руками завдати шкоди Україні. Не ведіться на їхні хитрощі, не дозволяйте перетворити вас на зброю проти своєї Батьківщини. Бути крутим – це мати голову на плечах. Якщо вас вербують підпалами, терактами, просять кудись перенести невідомі пакети – відразу повідомляйте своїх батьків, вчителів, звертайся до СБУ та національної поліції, – сказав Усик.

Він додав, що саме так українці зможуть захистити себе та своїх близьких.

У дописі Усик звернув увагу на інформаційну кампанію Спали ФСБшника, у межах якої СБУ та Нацполіція провели для українських школярів онлайн-урок.

Дітям розповіли, як розпізнати вербувальників і не потрапити у смертельну пастку. Ворог пропонує молоді “легкий заробіток”, наприклад сфотографувати об’єкт чи підпалити авто ЗСУ. Часто – принести сумку з вибухівкою до ТЦК, а потім росіяни підривають “кур’єра”.

Українські правоохоронці закликають не дозволяти “не дати росіянам зробити з вас вас терористів-смертників”. Тому слід відразу повідомляйте СБУ та поліцію про спроби вербування вас для терактів та диверсій.

Контакти для звернень:

чатбот СБУ Спали ФСБшника доступний за посиланням;

Спали ФСБшника доступний за посиланням; гаряча лінія СБУ : 0-800-501-482;

: 0-800-501-482; телефон Нацполіції: 102.

ForUa.com нагадує, наприкінці квітня оголосили про реванш Усик vs Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. На кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.