Директора підприємства, який поставив військовій частині спальники низької якості, судитимуть у Кривому Розі

У Кривому Розі підозрюють директора підприємства, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості. Станом на 28 травня, справу передано до суду

Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

Вартість спальних мішків становила 30 мільйонів гривень, проте експертиза встановила невідповідність товару технічним вимогам, що не дозволяло використовувати їх за призначенням.

Зокрема, за висновком експертизи, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, в спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Директору підприємства повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (частина 5 статті 190 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Військова частина подала позов до суду про відшкодування штрафних санкцій на суму 6 мільйонів гривень та заміни спальних мішків на якісні, який задовольнили в повному обсязі.

28 травня у ДБР повідомили, що досудове розслідування завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду.