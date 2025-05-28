Німецькі політики тиснуть на Мерца через ракети Taurus для України

Усередині правлячого блоку ХДС/ХСС посилюється тиск на канцлера Фрідріха Мерца з вимогою погодити постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Політики закликають не зволікати з ухваленням рішення, яке, на їхню думку, може мати вирішальне значення для захисту цивільного населення України.

Речник ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер заявив, що настав час "розпочати навчання українських військових на системах Taurus і надати ці ракети". Він підкреслив, що Taurus здатні суттєво змінити ситуацію на фронті, зокрема вразити ключові російські об'єкти в тилу.

Підтримав заклик і голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Рьовекамп. За його словами, рішення Мерца не блокувати використання Taurus для ударів у глибині території РФ усунуло головну перешкоду для передачі ракет. Проте політики наголошують: без реального постачання ці заяви залишаються лише словами.

Різко виступили й представники Партії зелених. Антон Гофрайтер заявив, що без практичних дій позиція Мерца — не більше ніж "димова завіса". А речниця з питань зовнішньої політики парламентської фракції "Зелених" Дебора Дюрінг пригадала, що саме Мерц у минулому вимагав передати Taurus Україні, а тепер, як канцлер, він має довести свою послідовність. "Просто зробіть це, пане Мерц, і покажіть, що ваші слова щось важать", — закликала вона.

На цьому тлі представники СДПН виступають із обережнішою позицією, а такі як Сара Вагенкнехт з однойменного альянсу, навіть закликають до проведення референдуму щодо подальшого курсу уряду у питаннях війни.