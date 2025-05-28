На кордоні з Сумщиною — 50 тисяч російських військових, – Зеленський

Російські окупанти проводять постійні наступальні дії на фронті, проте їм не вдалося здійснити великої операції. Наразі вони накопичили понад 50 тисяч військових на сумському напрямку, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Так само зараз на сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. 27-го травня взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіно", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами президента, на покровському напрямку, у Костянтинівці, "у нас були проблеми, але були успішні бої". За останні дві доби Сили оборони відтіснили росіян на 4 км біля Костянтинівки.

Зеленський зауважив, що росіяни не можуть повністю "зняти всі свої війська з покровського напрямку". "Так само як вони не могли перекинути всі війська на покровський напрямок, щоб захопити Покровськ", - додав він.