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У Держдепі визначились зі шляхом закінчення війни в Україні

У Держдепі визначились зі шляхом закінчення війни в Україні

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що врегулювання війни в Україні можливе лише через дипломатичні переговори. Вона підкреслила, що президент Дональд Трамп виступає за прямий діалог між Росією та Україною.

«Це не війна, яку можна виграти силою. Рішення має бути дипломатичним», — зазначила Брюс. Вона також нагадала про заяви держсекретаря Марко Рубіо, що якщо прогресу не буде, США можуть змінити підхід до свого посередництва, але не до підтримки припинення вогню.

«Багато залишається невизначеним, і, схоже, Путін відчуває роздратування Трампа через те, що відбувається. Але, гадаю, очевидно, що обидві сторони мають почати дивитися на ситуацію безпосередньо одна з одною, щоб нарешті досягти прогресу", – сказала Брюс.

Вона закликала сторони почати безпосередній діалог для досягнення прогресу.

Теги:

Держдепвійна в Україні
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