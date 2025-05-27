Сум'янин помер від тропічної малярії після подорожі на Занзібар

У Сумській області зафіксували випадок смерті від тропічної малярії. Про це повідомила заступниця головного державного санітарного лікаря регіону Галина Зайцева.

Чоловік із Сум помер 25 травня. Він нещодавно повернувся з туристичної поїздки до Танзанії, на острів Занзібар, де заразився первинною тропічною малярією. Востаннє випадки малярії на Сумщині фіксували у 2019 році — тоді хворіли двоє людей у Сумах та один у Конотопі.

Малярія — небезпечна інфекція, яка передається через укуси комарів. Її можна підхопити майже в 100 країнах, здебільшого в Африці, Азії, Південній і Північній Америці.

Симптоми хвороби зазвичай з’являються через 7-15 днів після укусу і можуть бути помірними — лихоманка, головний біль, що ускладнює швидке розпізнавання малярії.

– Якщо ви повернулися з-за кордону і відчуваєте слабкість, втрату апетиту, нудоту або підвищення температури, потрібно терміново звернутися до сімейного лікаря, — наголосила Зайцева.

ForUa нагадує, що в Україні також триває сезон активності кліщів. Щоб уникнути укусів, важливо дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі.