﻿
Спорт

Мирон Маркевич назвав найкращого футболіста в УПЛ

Мирон Маркевич назвав найкращого футболіста в УПЛ

Колишній тренер збірної України, "Дніпра" та "Металіста" Мирон Маркевич розповів, що вважає футболіста київського "Динамо" Андрія Ярмоленка найкращим гравцем української Прем’єр-ліги на цей момент. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Sport.ua.

На думку футбольного фахівця, керівництво "Динамо" ухвалило правильне рішення, продовживши з 35-річним гравцем контракт.

— Андрій Ярмоленко – найкращий, на цей момент, гравець нашого чемпіонату. Тут все логічно, що керівництво клубу продовжило з цим класним півзахисником контракт, попри його вік. Думаю, він ще позапалює, – сказав Маркевич.

Він також додав, що водночас у молодих динамівських футболістів буде чудова можливість і далі вчитися у Ярмоленка.

ForUa нагадує, київське "Динамо" стало чемпіоном української Прем’єр-ліги сезону-2024/25. "Біло-сині" стали єдиною командою, яка не зазнала жодної поразки у 30 турах УПЛ.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Новини спорту
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У 18-му пакеті ЄС треба запровадити санкції на російську металургію та скраплений газ
Полiтика 27.05.2025 17:06:00
У 18-му пакеті ЄС треба запровадити санкції на російську металургію та скраплений газ
Читати
Понад 80% громадян України, які в побуті розмовляють російською, негативно ставляться до Росії
Суспiльство 27.05.2025 16:47:20
Понад 80% громадян України, які в побуті розмовляють російською, негативно ставляться до Росії
Читати
Росія визначилася з локацією для другого раунду російсько-українських перемовин
Головне 27.05.2025 16:31:17
Росія визначилася з локацією для другого раунду російсько-українських перемовин
Читати

Популярнi статтi