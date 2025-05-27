Мирон Маркевич назвав найкращого футболіста в УПЛ

Колишній тренер збірної України, "Дніпра" та "Металіста" Мирон Маркевич розповів, що вважає футболіста київського "Динамо" Андрія Ярмоленка найкращим гравцем української Прем’єр-ліги на цей момент. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Sport.ua.

На думку футбольного фахівця, керівництво "Динамо" ухвалило правильне рішення, продовживши з 35-річним гравцем контракт.

— Андрій Ярмоленко – найкращий, на цей момент, гравець нашого чемпіонату. Тут все логічно, що керівництво клубу продовжило з цим класним півзахисником контракт, попри його вік. Думаю, він ще позапалює, – сказав Маркевич.

Він також додав, що водночас у молодих динамівських футболістів буде чудова можливість і далі вчитися у Ярмоленка.

ForUa нагадує, київське "Динамо" стало чемпіоном української Прем’єр-ліги сезону-2024/25. "Біло-сині" стали єдиною командою, яка не зазнала жодної поразки у 30 турах УПЛ.