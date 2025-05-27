Лікарка, яку підозрюють у справі про смерть хлопчика в стоматологічному кріслі, мобілізувалася до ЗСУ

Львівська анестезіологиня Ірина Пода, яка фігурує у справі про смерть п’ятирічного Велеса Пашника після лікування зубів, мобілізувалася на військову службу. Її захисники клопочуть про зупинку провадження.

Про це пише видання ZAXID.NET.

За інформацією Віктора Пашника, батька померлого хлопчика, підозрювана лікарка мобілізувалася через рекрутинговий центр. Тепер справу хочуть призупинити, це клопотання захисників лікарки ще має розглянути суд.

«Звісно, ​​що це портновщина, можливість уникнути покарання і відповідальності», — вважає Пашник.

Згідно із законом, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. Тож, поки лікарка перебуватиме на службі, термін давності спливатиме, вказує видання.

Нагадаємо, у лютому лікарці-анестезіологині оголосили підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків через смерть Велеса Пашника. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

За даними слідства, жінка не мала належної спеціалізованої освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та досвіду, тож обрала помилкову тактику анестезіологічного забезпечення під час стоматологічного втручання.

У січні 2024 року Віктор Пашник повідомив про смерть свого сина. Він розповідав, що 8 грудня 2023-го його дружина відвела хлопчика до місцевої клініки Ori-Dent, аби видалити дитині два молочні зуби. Працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання з видалення зубів під загальною анестезією.

«За деякий час після початку операції дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги», — каже батько хлопчика.

Він додав, що тоді медичний директор медзакладу пояснив мамі Велеса, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити. Його перевели до реанімаційного відділення.

Згодом лікарі констатували в 5-річного Велеса смерть мозку, тож його життя підтримували лише апарати.