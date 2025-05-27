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Війна

Нічні плавці" на Дністрі: прикордонники зірвали спробу втечі до Молдови

Нічні плавці" на Дністрі: прикордонники зірвали спробу втечі до Молдови

Прикордонники Могилів-Подільського загону за допомогою БпЛА виявили спробу незаконного перетинання державного кордону, повідомила прес-служба ДПСУ.

Вночі військовослужбовці зафіксували рух двох осіб, які намагалися перетнути річку Дністер вплав та дістатись Молдови. Порушниками виявилися мешканці Могилів-Подільського району, які заздалегідь екіпірувались у гідрокостюми для подолання водної перешкоди. Попри складні погодні умови, сильну течію та нічну пору доби, вони свідомо пішли на порушення закону, наражаючи себе на серйозну небезпеку.

Почувши звук квадрокоптера та моторного човна прикордонників, чоловіки різко змінили напрямок руху та намагалися втекти в тил України. Один із них навіть встиг частково переодягнутися, намагаючись замаскуватися під звичайного перехожого. Однак, завдяки злагодженим та оперативним діям прикордонного наряду, порушників було затримано. На «мандрівників» складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

 
 
 
 Автор: Галина Роюк

Теги:

прикордонникиДністерухилянти
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