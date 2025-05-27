Кремль створює підґрунтя для нових територіальних претензій

Перекидання російських підрозділів із Донецької області до північних кордонів України може свідчити про зміну військової стратегії Росії. За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), це відповідає заяві Путіна про необхідність створення «буферної зони» вздовж державного кордону з Україною.

Згідно з інформацією українського військового експерта Костянтина Машовця, командування РФ нещодавно перекинуло 752-й мотострілецький полк (3-я мотострілецька дивізія, 20-та армія), 200-ту мотострілецьку бригаду (14-й армійський корпус) на кордон з Сумщиною. Ці підрозділи підсилюють російське угруповання, що діє на півночі Сумської області, зокрема в районах сіл Володимирівка та Гордєєвка.

ISW раніше фіксував участь 200-ї бригади у боях на напрямку Бахмут — Часів Яр, однак нинішня передислокація може свідчити про відтермінування наступу на Костянтинівку, де українська оборона виявилася ефективною.

Аналітики ISW вважають, що Росія, ймовірно, не має достатніх резервів для одночасного ведення наступу в кількох напрямках та може вбачати більше перспектив для просування саме в північній частині Сумської області.

Мета — не лише створення буферної зони, а й розширення претензій на українські території за межами Донбасу та півдня.