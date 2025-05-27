Ситуація на Сумщині: окупанти зайняли чотири села на півночі області

У Сумській області російські війська захопили кілька прикордонних населених пунктів. Під контролем противника наразі перебувають села Новеньке та Басівка (Юнаківська громада), а також Веселівка і Журавка (Хотінська громада), повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.У цих селах цивільного населення немає — мешканців було евакуйовано раніше.

Григоров зазначив, що російські сили намагаються просунутися вглиб з метою створення "буферної зони". Бойові дії тривають поблизу сіл Водолага, Володимирівка, Біловоди, Костянтинівка, Кіндратівка (Хотінська громада), а також біля Локні (Юнаківська громада).

Сили оборони України стримують наступ та завдають противнику точкових ударів. Оперативна ситуація контрольована — ворог не має можливості просунутися далі вглиб області.