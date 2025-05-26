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Суспiльство

Напад на військового ТЦК у Прилуках: нападника затримано

Напад на військового ТЦК у Прилуках: нападника затримано

У Прилуках Чернігівській області чоловік, якого доставили до Прилуцького ТЦК та СП для перевірки документів, раптово напав з ножем на військовослужбовця. Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівської області.

Інцидент стався 25 травня в будівлі Прилуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Туди доставили чоловіка для перевірки документів. У приміщенні він витягнув ніж і завдав військовослужбовцю тілесних ушкоджень, зокрема поранив його у передпліччя.

Постраждалого доставили до медичного закладу, де він перебуває під наглядом лікарів.

Як повідомляє поліція, нападника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі Прилуцького райвідділу поліції розслідують кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 – Потерпілого госпіталізовано до лікарні, зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання, – йдеться у повідомленні поліції.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за умисне нанесення побоїв або заподіяння легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень службовій особі.

Санкція – позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.

ForUa нагадує, у березні цього року в Кременчуці на Полтавщині перехожий поранив у ногу військовослужбовця районного ТЦК. Перед нападом поліцейський попросив у чоловіка пред’явити документи.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прилукиТЦК та СП
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