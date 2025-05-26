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Спорт

Ліга чемпіонів: Відомі усі потенційні суперники "Динамо" у кваліфікації

Ліга чемпіонів: Відомі усі потенційні суперники "Динамо" у кваліфікації

Чемпіон України з футболу київське "Динамо" стартуватиме у наступному розіграші Ліги чемпіонів із другого раунду у статусі сіяної команди.

Про це стало відомо після завершення сезону у європейських чемпіонатах.

У другому раунді кваліфікації Динамо буде серед сіяних команд, але в разі виходу до третього раунду – опиниться у кошику з несіяними.

Загалом біло-синім у кваліфікації необхідно буде здолати три команди, аби вийти в основний турнір Ліги чемпіонів.

Нині відомі всі 12 потенційних суперників, з якими може зіграти Динамо у другому колі:

  • Зрінські (Боснія і Герцеговина);
  • Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар);
  • Брейдаблік (Ісландія);
  • Пафос (Кіпр);
  • Дріта (Косово);
  • РФШ (Латвія);
  • Жальгіріс (Литва);
  • Лінфілд (Північна Ірландія);
  • Нью-Сейнтс (Уельс);
  • КуПС (Фінляндія);
  • Рієка (Хорватія);
  • Будучност (Чорногорія).

Матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 22/23 та 29/30 липня. УЄФА проведе жеребкування цієї стадії 17 червня.

Якщо кияни успішно подолають другий раунд кваліфікації, то гарантовано матимуть єврокубкову осінь – мінімум це буде участь у Лізі конференцій.

Нагадаємо, вперше за 17 років жодна українська команда напряму не потрапила до основного раунду Ліги чемпіонів.

Також ForUa нагадує, київське "Динамо" стало чемпіоном української Прем’єр-ліги сезону-2024/25. Підопічні Олександра Шовковського стали єдиною командою, яка не зазнала жодної поразки у 30 турах УПЛ.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболЛіга чемпіонівНовини спортуФК Динамо
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