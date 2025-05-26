Новий наступ РФ може супроводжуватись безпрецедентними повітряними ударами

Останні хвилі російських ракетних і дронових атак по Україні можуть бути лише вступом до значно масштабнішої повітряної операції, яка, ймовірно, збігатиметься з новим наземним наступом армії РФ, - повідомляє Financial Times із посиланням на українських посадовців та західних військових аналітиків.

За словами джерел видання, серія ударів, що відбулися протягом останніх днів, може стати першим етапом скоординованої повітряної кампанії, яка матиме на меті виснажити українську ППО, паралізувати логістику, вивести з ладу критичну інфраструктуру й підготувати умови для потенційного наступу на землі.

"Росія збільшує виробництво ракет і дронів швидше, ніж їх використовує. Це дозволяє Кремлю накопичувати запаси та готувати потужніші атаки у майбутньому", – йдеться в публікації.

Аналітики вказують на те, що РФ, схоже, застосовує стратегію "ударів на виснаження", випробовуючи оборонні можливості України та визначаючи слабкі місця, які згодом будуть використані під час більш скоординованої атаки.

Західна підтримка залишається критичною, але її майбутнє — під загрозою. Видання зазначає, що європейські поставки зброї, зокрема ППО, не здатні повністю компенсувати американські обсяги підтримки.

Українські чиновники попереджають, що без регулярного та прогнозованого постачання систем протиповітряної оборони, країна ризикує опинитися у ще складнішій ситуації в разі нового наступу.

Варто зазначити, що у 2024–2025 роках Росія зробила значний прорив у внутрішньому виробництві високоточної зброї, а також зміцнила логістичні канали постачання компонентів через партнерів, зокрема Китай та Іран.