Пʼятеро зрадників наводили російські ракети по семи областях України

Запроданці шпигували для рф у Київській, Дніпропетровський, Харківський, Хмельницькій областях, а також в Запоріжжі, Сумах та Миколаєві.

Наймолодшому зі зрадників – 16 років, а найстаршому – 23.

Щоб виконати завдання куратора з рф, диверсанти «подорожували» містами, де поруч із потенційними «цілями» паркували авто із ввімкненим відеореєстратором.

І таким чином протягом 8-12 годин вони і фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ. Передані відомості рф використовувала для планування ударів ракетами та БПЛА.

На щастя, їх завчасно викрили та всіх затримали.