﻿
Війна

Пʼятеро зрадників наводили російські ракети по семи областях України

Пʼятеро зрадників наводили російські ракети по семи областях України

Запроданці шпигували для рф у Київській, Дніпропетровський, Харківський, Хмельницькій областях, а також в Запоріжжі, Сумах та Миколаєві.

Наймолодшому зі зрадників – 16 років, а найстаршому – 23.

Щоб виконати завдання куратора з рф, диверсанти «подорожували» містами, де поруч із потенційними «цілями» паркували авто із ввімкненим відеореєстратором.

І таким чином протягом 8-12 годин вони і фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ. Передані відомості рф використовувала для планування ударів ракетами та БПЛА.

На щастя, їх завчасно викрили та всіх затримали.

 

Теги:

СБУзрадники
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

"Великий обмін": Україна повернула додому ще 303 захисників
Суспiльство 25.05.2025 19:08:15
"Великий обмін": Україна повернула додому ще 303 захисників
Читати
iPhone подорожчає утричі через вимоги Трампа перенести виробництво в США
Технології 25.05.2025 13:24:32
iPhone подорожчає утричі через вимоги Трампа перенести виробництво в США
Читати
Дослідники виявили зв’язок між герпесом та хворобою Альцгеймера
Здоров'я 25.05.2025 13:07:43
Дослідники виявили зв’язок між герпесом та хворобою Альцгеймера
Читати

Популярнi статтi