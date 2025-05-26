Ракетний терор: що криється за масовими обстрілами українських міст

Росія активізувала масовані ракетно-дронові атаки по українських містах, щоб створити ілюзію неминучої перемоги та вплинути на політичну волю Заходу підтримувати Україну. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль використовує "пекельні" удари, ескалаційну риторику та ставку на західний песимізм як частину багаторівневої стратегії — мета якої змусити Україну піти на поступки, а союзників — скоротити або припинити допомогу.

За оцінкою ISW, Кремль ставить перед собою наступні цілі:

- Залякати українське населення і підірвати моральний дух.

- Переконати Захід у марності підтримки України.

- Сформувати уявлення про "неминучу" перемогу Росії, попри втрати на фронті.

- Використати дипломатичну втому Заходу у ключові моменти прийняття рішень щодо допомоги Києву.

З січня 2025 року РФ провела сім найпотужніших атак за весь час війни, хоча при цьому продовжує зазнавати великих втрат у живій силі та техніці, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, лише від початку 2025 року російська армія втратила понад 177 тисяч осіб.

На тлі кадрової кризи, Кремль перекидає на фронт слабо підготовлену піхоту, не здатну до складних операцій. Водночас оборонна промисловість Росії не справляється з обсягами втрат бронетехніки та артилерії.

Аналітики зазначають, що російські чиновники намагаються приховати проблеми з ресурсами та логістикою. Кремль, ймовірно, переглядає свої можливості щодо ведення затяжної війни, усвідомлюючи, що військовий потенціал обмежений. Через це Москва активніше використовує інформаційні кампанії, дипломатичні маніпуляції та союз із ворожими Заходу державами — зокрема, КНР, Іраном і Північною Кореєю.

Путін прагне використати критичні моменти в політичному порядку денному США та ЄС — зокрема, дебати щодо військової допомоги або мирних ініціатив. ISW вважає, що Кремль сподівається на появу "ефекту безнадії", який змусить союзників України схилитися до "замороження конфлікту" або поступок Росії.

«Кремль просуває ідею, що війна вже програна, щоб зруйнувати волю до опору — як всередині України, так і серед її союзників», — впевнені аналітики.

Проте, на думку експертів, попри масштабні атаки та риторику, Росія не має ресурсів для повної перемоги. Кремль сподівається досягти своїх цілей не на полі бою, а шляхом психологічного тиску на суспільства і політичні еліти Заходу.