Мир віддаляється: Україна готується до літнього наступу РФ

Україна готується до масштабного літнього наступу з боку Росії, попри дипломатичні спроби досягти перемир’я. Як повідомляє Financial Times із посиланням на джерела в уряді та армії, Київ не очікує швидкого завершення війни та готується до чергової ескалації.

Особливе занепокоєння викликають сигнали з боку Дональда Трампа, який пригрозив припинити підтримку України та вийти з мирного процесу. У Києві такі заяви сприймаються як фактор, що може надати додаткової впевненості Путіну в його планах продовжувати агресію.

За словами журналіста FT Крістофера Міллера, нещодавня зустріч у Туреччині лише підтвердила: Москва не готова до реальних поступок, а переговори залишаються безрезультатними.

Військові аналітики та солдати, з якими спілкувалися журналісти, попереджають: Росія перегруповується і готується до нового широкомасштабного наступу. Більше тисячі кілометрів лінії фронту перебувають у стані постійної напруги. Ситуація розвивається в умовах обмеженої міжнародної підтримки — обіцянки залишаються лише на словах.

Видання цитує неназваних українських чиновників, які визнають: "Дива не буде". На їхню думку, країні доведеться вести тривалу, асиметричну війну — не лише на полі бою, а й на дипломатичному та інформаційному фронтах.