Донецький "Шахтар" оголосив про дострокове припинення співпраці з головним тренером Маріно Пушичем. Також клуб залишить його тренерський штаб. Про це повідомила пресслужба на офіційному сайті.

— ФК "Шахтар" оголошує про завершення співпраці з головним тренером команди Маріно Пушичем. Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб, – йдеться у заяві.

Інформацію про звільнення фахівця повідомили після матчу останнього туру УПЛ сезону-2024/25, в якому "Шахтар" зіграв унічию з "Рухом" – 1:1.

Причину завершення співпраці з Пушичем у "Шахтарі" не назвали, але побажали нових професійних звершень.

Для "гірників" сезон-2024/25 став найгіршим за 29 років, адже команда фінішувала на третьому місці у чемпіонаті України.

Маріно Пушич очолив донецький клуб у жовтні 2023 року. Протягом цього часу команда провела 71 офіційний матч: 44 перемоги, 13 нічиїх та 14 поразок.

Під керівництвом Пушича "гірники" оформили золотий дубль у сезоні-2023/24 та виграли 15-й у своїй історії Кубок України у сезоні-2024/25.

ForUa нагадує, головним кандидатом на посаду головного тренера "Шахтаря" називають наставника турецького Еюпспора Арду Турана. Кілька днів тому повідомлялося, що він нібито вже підписав контракт із гірниками.