Колишній міністр економіки мобілізувався до Сил оборони України

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета мобілізувався до лав Національної гвардії України. Про це він повідомив 23 травня на своїй сторінці у Facebook, у день свого 54-річчя.

Громадський активіст Олег Філіпас прокоментував мобілізацію Шеремети, зазначивши: «Сергій Жадан, Юрій Бутусов, тепер ось Павло Шеремета. Цвіт нації. Так має зробити кожна порядна Людина, українець. Піти служити. Або отримати аргументовану відмову від Збройних сил України. Верховна Рада України, це вже не натяки, це пряма мова – одягайте усю номенклатуру у однострій і йдіть служити!».

Як відомо, Павло Шеремета обіймав посаду міністра економіки в уряді Арсенія Яценюка з 27 лютого по 2 вересня 2014 року. Він подав у відставку через розбіжності щодо кадрових рішень, зокрема призначення Валерія П’ятницького на посаду заступника міністра – торгового представника без його узгодження та подання. Після звільнення з посади міністра Шеремета займався викладацькою діяльністю та консалтингом.

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