Підкорення Евересту: Британські альпіністи з допомогою ксенону підкорили вершину за п'ять днів

Новий рекорд: група альпіністів з Великої Британії за допомогою газу ксенону підкорила Еверест за п'ять днів. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

У середу, 21 травня, чотири відставні британські військові на чолі з міністром у справах ветеранів Елом Карнсом поставили прапор Сполученого Королівства на вершину Евересту.

Зазвичай, щоб піднятися на вершину найвищої гори на Землі (8 849 м), потрібно від шести до десяти тижнів. Основна складність підйому на Еверест - необхідність тривалих зупинок у базовому таборі для акліматизації. Організму потрібно звикнути до змін висоти, тиску та розрідженості повітря.

Дефіцит кисню на висоті може призвести до набряку головного мозку, набряку легень (скупчення рідини в легенях), а також вплинути на нирки, печінку та м’язи. Окрім виснаження та зневоднення, альпіністи також можуть опинитися під загрозою сходження лавин, переохолодження та падіння.

Метод ксенонової терапії - вдихання парів благородного газу ксенону - дозволив британцям здійснити сходження за п'ять днів. При вдиханні ксенон стимулює вироблення гормону, відповідального за виробництво еритроцитів.

Один з побічних ефектів використання ксенону полягає в тому, що він стимулює вироблення еритропоетину в організмі, що призводить до збільшення кількості еритроцитів у крові. І це той самий ефект, який ви маєте при акліматизації на великій висоті.

Лайфхак припав не до вподоби уряду Непалу. Місцева влада перевіряє компанію, яка організувала тур, щодо незаконного ввезення газу в країну.

"У даний час ми взаємодіємо з керівниками експедиційної групи, її членами та причетними агентствами для збору детальної інформації та проведення ретельного вивчення та аналізу цього питання", - йдеться в заяві Міністерства культури, туризму та цивільної авіації Непалу, яку наводить The Kathmandu Post.

За словами альпіністів, вони вдихали газ під час підготовки до сходження у Німеччині, а до Непалу його не ввозили.

Влада Непалу хоче оцінити наслідки використання ксенону для альпіністів, а також вплив газу на довкілля. Ксенон ніколи не використовувався альпіністами у Непалі. І мовляв необхідно розглянути питання про його можливу заборону.

Депутати парламенту Непалу вважають, що швидкі підйоми з допомогою ксенону позбавлять роботи провідників та персонал, які сильно залежать від традиційних експедицій.

Ці швидкі сходження скорочують потребу у місцевих шерпах, гідах і кухонному персоналі, позбавляючи життєво важливих доходів сільські громади, які тривалий час залежали від традиційних експедицій. Це спричинить руйнування екосистеми підтримки.