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Надзвичайні події

Окупанти двома балістичними ракетами вдарили по Одеському порту

Окупанти двома балістичними ракетами вдарили по Одеському порту

Росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту, загинула один працівник порту, а ще восьмеро отримали поранення, четверо з них у важкому стані, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Внаслідок атаки пошкоджено машинне відділення, вибито вікна й двері в адміністративних будівлях, знищено транспортні засоби й техніку… Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура", – написав він у телеграм.

Кулеба нагадав, що загалом за час війни РФ пошкодила та знищило майже 400 обʼєктів портової інфраструктури, понад 30 суден, постраждало 106 цивільних осіб.

"Маємо посилювати захист нашої портової інфраструктури. І продовжувати роботу над гарантуванням свободи та безпеки судноплавства. Зброя і дипломатія — наші інструменти на шляху до миру й справедливості", – підкреслив віцепрем’єр.

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портОдеса
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