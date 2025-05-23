СБУ затримала курсанта-зрадника, який збирав дані для ракетного удару по військовому інституту

Курсанта одного з провідних військових інститутів держави, який виявився агентом російської ФСБ викрила та затримала Служба безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними слідства, ворог завербував зрадника для коригування ракетного удару по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання сам фігурант.

Для виконання злочинного завдання агент позначав на картах точні координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту. Крім того, він збирав інформацію про виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де курсанти проходили виїзні заняття. Під час перебування на цих локаціях зловмисник здійснював приховану фотофіксацію об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Також встановлено, що затриманий підготував для свого куратора з ФСБ детальні "звіти", в яких розписував графік перебування курсантів на різних об’єктах.

Кіберфахівці СБУ своєчасно викрили підступну діяльність російського агента, задокументували його злочинні дії на користь РФ та затримали безпосередньо на території вищого навчального закладу.

Слідством встановлено, що у поле зору російської спецслужби фігурант потрапив під час пошуку "легких заробітків" у Telegram-каналах. Замість обіцяних грошей від російських окупантів, агент отримав підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи з викриття та затримання російського агента проводились за сприяння керівництва військового інституту та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.