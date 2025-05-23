Ворожі ДРГ намагаються прорвати кордон на Сумщині

На Сумщині фіксується найвища активність російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко,

За його словами, найбільше спроб проривів зафіксовані у районах населених пунктів Басівка та Журавка, де ворог використовує тактику малих штурмових груп і пересувається переважно на квадроциклах.

Основні цілі таких груп — мінування місцевості, розвідка українських позицій для подальших ударів з використанням дронів та артилерії, а також спроби штурму та захоплення українських військових у полон.

Демченко зазначив, що Росія намагається розширити географію подібних атак і на інші ділянки державного кордону.