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Війна

Ворожі ДРГ намагаються прорвати кордон на Сумщині

Ворожі ДРГ намагаються прорвати кордон на Сумщині

На Сумщині фіксується найвища активність російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко,

За його словами, найбільше спроб проривів зафіксовані у районах населених пунктів Басівка та Журавка, де ворог використовує тактику малих штурмових груп і пересувається переважно на квадроциклах.

Основні цілі таких груп — мінування місцевості, розвідка українських позицій для подальших ударів з використанням дронів та артилерії, а також спроби штурму та захоплення українських військових у полон.

Демченко зазначив, що Росія намагається розширити географію подібних атак і на інші ділянки державного кордону.

Теги:

ДРГвійна в Україніпрорив кордонуситуаціія на Сумщині
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