Україна підготувала та передала російській стороні список імен 1000 полонених для майбутнього обміну.

Про це заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

– Україна передала список на обмін, – зазначив Андрій Юсов.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія від України нібито не отримувала список імен полонених для обміну і, що Москва ще його чекає.

ForUa нагадує, що 16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що однією з ключових тем була ініціатива обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Він тоді наголосив, що обмін може відбутися найближчим часом.

Саме представник Туреччини заявив, що коли здавалося, що переговори у Стамбулі зайшли в глухий кут, тоді запропонували обмін військовополоненими, який охопить три категорії – дітей, цивільних осіб і солдатів.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускав, що такий обмін може відбутися вже цього тижня.