Вашингтон проведе аудит військової та фінансової підтримки України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив під час слухань у Конгресі, що вся американська допомога, надана Україні, буде піддана детальному аудиту для виявлення можливих зловживань, маніпуляцій чи незаконного привласнення коштів.

«Очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована. У нас є генеральні інспектори, включно зі спеціальним інспектором, який займається саме цим напрямком. Якщо ми коли-небудь виявимо незаконне присвоєння чи маніпуляції, — ми цим займемося», — заявив Рубіо.

За словами держсекретаря, США вже мають необхідні механізми контролю, зокрема інституцію спеціального генерального інспектора з питань допомоги Україні. Його офіс зосереджений на перевірці фінансових потоків, військової допомоги та забезпеченні того, щоб надані ресурси використовувалися за призначенням.

Рубіо також зазначив, що, попри масштабну допомогу, США вважають за необхідне працювати над дипломатичними шляхами завершення конфлікту. «Ми надали Україні надзвичайну допомогу. Але ця війна має закінчитися, бо не має військового вирішення», — наголосив політик.

Таке формулювання збігається з позицією низки республіканців, які раніше закликали до «раціонального використання ресурсів» і пошуку «реалістичної» стратегії в Україні.